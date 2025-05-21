Konya'da Dünya Arı Günü Etkinliği: Öğrencilere Arıların Önemi Anlatıldı

Konya'da Dünya Arı Günü Etkinliği: Öğrencilere Arıların Önemi Anlatıldı
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20 Mayıs Dünya Arı Günü dolayısıyla Konya'nın Bozkır ilçesinde düzenlenen etkinlikte ilkokul öğrencilerine arıların ekosistemdeki rolü ve önemi anlatıldı, bal dağıtıldı.

Konya'nın Bozkır ilçesinde, 20 Mayıs Dünya Arı Günü dolayısıyla düzenlenen programla ilkokul öğrencilerine arılar anlatıldı, bal dağıtıldı.

Modern arıcılığın öncülerinden Anton Jansa'nın doğum günü olan ve tüm dünyada ekosistemdeki tozlayıcıların önemine dikkat çekmek amacıyla kutlanan 20 Mayıs Dünya Arı Günü nedeniyle Bozkır'da bir etkinlik düzenlendi. İlçedeki 4. sınıf öğrencilerine yönelik arıların dünyasını keşfettiren bir program hazırlandı. Programda Vali Kemal Katıtaş İlkokulu öğrencileriyle buluşan Bozkır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi ve Veteriner Hekim Kamil Kibar, "Bal, binlerce çiçeğin nektarından oluşuyor. Arılar sadece bal üretmez, doğadaki dengeyi de sağlar. Onları korumak hepimizin görevi. Bir arı, ömrü boyunca sadece bir çay kaşığı bal üretebilir. Bu yüzden her damlasını özenle tüketmeliyiz" dedi.

Daha sonra öğrencilere, bal ikram edildi. Program, öğrencilerin sorularının cevaplanması fotoğraf çekimiyle sona erdi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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