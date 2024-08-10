Üye Girişi
Haberler

Konya'da çölyak hastası çocuklar aşçı oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da çölyak hastası çocuklar, glutensiz pizza ve kurabiye yaparak eğlendi. Medicana Konya Hastanesi ve KONBELTAŞ iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, çölyak hastalığı hakkında bilgilendirildi ve kendi yemeklerini hazırladı. Etkinlikte çocuklar ve aileleri birlikte glutensiz yemeklerini yedi.

Konya'da çölyak hastası çocuklar aşçı oldu. Çocuklar, çölyak hastalığına uygun glutensiz pizza, kurabiye yaparak doyasıya eğlendi.

Medicana Konya Hastanesi ve KONBELTAŞ iş birliği ile çölyak hastası çocuklar için farkındalık projesi oluşturdu. Çocuklar ve ailelerine ilk olarak aynı zamanda çölyak hastası olan Diyetisyen Merve Sena Nazlı tarafından çölyak hastalığı hakkında sunum yapıldı. Daha sonra önlüklerini giyip, aşçı şapkalarını takan çocuklar mutfağa girerek kendileri için özel yemeklerini yapmaya başladı. Doyasıya eğlendikleri etkinlikte son olarak çocuklar kendilerinin hazırladıkları, hastalıklarına uygun glutensiz pizza ve kurabiyeleri velileri ile birlikte afiyetle yedi.

"Glutensiz ürün bulmak gerçekten çok zor"

Kendisi de çölyak hastası olan Diyetisyen Merve Sena Nazlı, çocuklar için yapılan etkinliğin çok anlamlı olduğunu ifade ederek, "Biz bugün glütensiz pizza, kurabiye ve bir çok ürün yapacağız. Konya'da ilk kez yaptığımız bir etkinliğimiz. Önemli olan onların sosyalliğini sağlamak ve yiyemediği besinleri hep birlikte yedirmek. Ben kendim de Çölyaklı olduğum için glutensiz ürün bulmak gerçekten çok zor. Dışarıya çıktığımızda yiyebileceğimiz çok fazla seçenek olmuyor. Bu etkinliğimizin amacı çocuklarımızın bulamadığı ürünleri kendileri gibi Çölyaklı abilerini, ablalarını görerek birlikte yaptığımız ve yediğimiz bir etkinlik oldu" dedi.

İki çocuğunun da çölyak hastası olduğunu belirten Mesude Tanır, "Bugünkü etkinlik her şeyden önce çok önemli. Bu tarz etkinlikler nadir yapılıyor. Çocuklarımızın açısından çok mutlu olduk. Çocuklarımızın düşünüldüğünü hissetmeleri ise en önemlisi. Genelde çölyak hastalığını kimse bilmiyor. Okullarda birçok sıkıntımız oluyor. Dışarıya giderken de bir çanta yiyecek ile gidiyoruz. Burada bu yüzden çok duygulandık" şeklinde konuştu.

Gıda mühendisi Muhammet Sefa Aktay ise, "KONBELTAŞ ailesi olarak çölyaklı hastalar için adımlar atmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Bugün gelen çocuklarımızdan bazıları ilk defa pizza yiyecek. Bunun da mutluluğu bize yeter" diye konuştu.

Etkinliğe katılan çölyak hastası çocuklar ise, çok mutlu olduklarını bu tarz etkinliklerin daha çok olmasını istedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çölyak Hastalığı Çölyak Hastalığı konya Gastronomi Yerel Sağlık Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Nike online satış kapandı mı, sipariş neden verilmiyor? Nike tarafından açıklama geldi MasterChef Zübeyde kimdir? 2024 MasterChef Zübeyde kaç yaşında, nereli? MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi? 11 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: 11 Ağustos terazi, oğlak, akrep burcu yorumu! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Konya elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos GÜNCEL) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi! MEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi Antalya elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Gaziantep elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 10 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Manisa elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Foça, Aliağa, Buca elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! İstanbul elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) Ataşehir, Sultangazi, Maltepe elektrik kesintisi! Planlı güncel kesintiler listesi Ankara elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! Adana elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! Fenerbahçe Adana Demirspor muhtemel ilk 11! Krunic oynayacak mı? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 10 Ağustos Fenerbahçe Adana Demirspor maçı nereden izlenir? Batshuayi GOL izle! (Galatasaray - Hatayspor) Futbolda 10 kusurlu hareket nedir? İcardi pozisyonu penaltı mı (Galatasaray – Hatayspor)
title