Konya'da Bayan Kuaförü, Erkek Kuaförlüğüne Geçiş Yaptı

Konya'da bayan kuaföründe çalışırken tıraş olup eve gelen erkek kardeşinin tıraşını beğenmeyen genç kız, kardeşini tekrar tıraş ettikten sonra erkek kuaförlüğüne merak sardı. Daha sonra erkek kuaföründe çalışmaya başlayan Şükran Kocabaş'ın ilk önce tedirgin olan müşterileri ise sonrasında alıştı.

Konya'da yaşayan 22 yaşındaki Şükran Kocabaş, bir bayan kuaförünün yanında küçük yaşlarda çırak olarak işe başladı. Şükran Kocabaş saç tıraşı olan ve kuaförden gelen kardeşinin saç kesimini beğenmeyerek kardeşinin saçını düzeltmek için kolları sıvadı. Kocabaş daha sonra erkek kuaförlüğüne merak sardı. Çalıştığı iş yerine yakın bir erkek kuaförü ile görüşen ve işe başlayan Kocabaş'ın 7 ay önce çalışmaya başladığı erkek kuaförüne gelen müşteriler ilk önce şaşırıyor ardından tıraş olmak için tekrar Şükran Kocabaş'ı tercih ediyor.

"Mesleğin bu alanını daha çok sevdim"

Kuaförlüğe erkek kardeşinin saçını keserek başladığını anlatan Şükran Kocabaş, "Bir gün kardeşim eve geldiğinde saçına baktım ve beğenmedim yani bayan kuaförlüğünde de bazen kısa kesim tarzları yapıyorduk, oradan aklımda kaldığı kadar beğenmedim. 'Otur bakayım, bir de ben deneyeyim' dedim. Yapmaya başladığım zaman bayan kuaförlüğünden daha çok erkek kuaförlüğünü sevmeye başladım. Bir ben yaptım, iki ben yaptım artık karar verdim dedim ki; 'benim erkek kuaförü olmam gerekiyor' elim daha çok yatkın ve mesleğin bu alanını daha çok sevdim. Bu süreç içerisinde Mustafa Ceylan ile tanıştım, sağolsun üzerimde çok emeği var o şekilde ilerledim erkek kuaförlüğünde" dedi.

"Sıkıntıları 2-3 ay içerisinde atlattım"

Erkek kuaförlüğüne ilk başladığı sıralarda tedirginliğinin olduğunu söyleyen Kocabaş, "Biraz tedirginliklerim oldu ilk başlarda. Arada kalmışlığım oldu ama ben de şöyle bir şey vardır aklıma koyduğum her şeyi yapmak gibi ve bunu da aklıma koyduğum için başardım. İlk 2-3 aylık süreç zordu. Müşteri zaman geçtikçe bana alışmaya başladı. Ben alışmaya başladım. Sanki yıllardır yapıyormuş gibi devam etmeye başladım. Sıkıntıları 2-3 ay içerisinde atlattım" şeklinde konuştu.

İş yerine gelen müşterilerin şaşkınlığını anlatan kuaför Şükran Kocabaş, "Üstümde üniformalarımız olmasa çalışan olduğumu bile bazen anlayamıyorlardı. 'Buyurun hoş geldiniz' diyorum, gelen müşteri ile genelde öncelikle ben ilgileniyorum. 'Bayan mı çalışıyor' deniliyordu, 'aynen abi buyurun yardımcı olayım' diye başlıyorduk. Zaten bir dahaki tıraşa beni seçiyorlar" ifadelerini kullandı.

"Sonucu ne olursa olsun iyi veya kötü en azından denedim diyebilirsiniz"

Meslek seçimi yapmak isteyen kişilere 'hayallerinizin peşinden ilerleyin' diyen Kocabaş, "Hayallerinizin peşinden koşmaya devam edin. Sonucu ne olursa olsun iyi veya kötü en azından denedim diyebilirsiniz. Bir insanın aklına koyduğu her şeyi başarabileceğine inanıyorum. Hedefim ileride kendi dükkanımı açmak, işletmek ve çok ileri hedeflerim var" dedi.

Şükran Kocabaş'ın ustası Mustafa Ceylan ise, "12 kişi ekip arkadaşımız var. Bunların içerisinde 2'si bayan. Bayanlarımızı işe aldık, mesleği öğrettik. Kısa bir süre içerisinde 7-8 aylık bir sürede bayan arkadaşlarımıza elimizden geldiği kadar destek verdik. Mesleklerini ellerine aldılar" diye konuştu.

Şükran Kocabaş'a tıraş olmaya gelen Emre Tepe, "İlk başta tedirgin olmuştum Şükran hanımdan, Rümeysa hanımdan. Tedirgin olduk ama şimdi onlara tıraş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Tıraş olmaya gelen Enes Tutar ise, "Kuaförü zaten buradan tanıyorduk. Konsept de biraz farklı, Konya'da alışmadığımız, bayan arkadaşların da burada desteğiyle beraber farklı bir konsept oluşturmuşlar" diye konuştu. - KONYA