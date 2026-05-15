Konya'da 3 ayrı hırsızlık: 6 tutuklama

Güncelleme:
KONYA'da farklı zamanlarda gerçekleşen 3 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı. Hırsızlık ve şüphelilerin kaçış anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

İlk olay, Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Tevfikiye Caddesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya müşteri gibi gelen 1 kişi, iş yeri sahibini oyalayarak 90 bin TL değerinde 2 adet tam altın çalıp kaçtı. İhbarın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kaçış güzergahındaki 10 kilometrelik alandaki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceledi. Yapılan incelemede şüphelinin S.D.(19) olduğu belirlendi. Ardından S.D. düzenlenen operasyonla yakalandı. S.D.'nin çaldığı altınları, aynı gün başka kuyumcuya sattığı ve paranın bir kısmını harcadığı anlaşılırken, geriye kalan 59 bin 710 TL ise iş yeri sahibine geri teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D., mahkemece tutuklandı.

ÇEKİCİYLE TAMİRCİYE GÖTÜRÜLEN ARACIN İÇİNDEKİ ALTINLAR ÇALINDI

İkinci olayda, Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Hırka Sokak'ta meydana geldi. Arızalandığı için çekiciyle tamirciye götürülen bir aracın içindeki 216 bin TL TL değerinde 25 gram altın, 4 adet çeyrek altın ve 1 adet gümüş tespih çalındı. İhbarın ardından çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipler, hırsızlığın aracın çekiciden indirildiği sırada gerçekleştiği belirlendi. Olayla bağlantılı oldukları tespit edilen D.S. (21), T.Ç. (26) ve Y.B.G. (26) gözaltına alındı. Ele geçirilen gümüş tespih araç sahibine iade edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden T.Ç. ve Y.B.G., polisteki ifadesinin ardından serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen D.S. de mahkemece tutuklandı.

İŞÇİLER, ALACAKLARINI VERMEYEN PATRONUNUN KAMYONETİNDEN İNŞAAT MALZEMESİ ÇALDI

Üçüncü olayda, Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi Şehit Harun Yıldırım Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki bir kamyonetten 45 bin TL değerinde inşaat malzemesi çalındı. Çalışma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceledi. Yapılan incelemede şüphelilerin E.B. (20), M.A.U. (23), İ.G. (21) ve K.B.K. (22) olduğu ve alacaklarını vermediği için patronlarına ait kamyondan hırsızlık yaptıkları saptandı. 4 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. El konulan çaldıkları inşaat malzemeleri de sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, mahkemece tutuklandı.

Haber- Kamera: KONYA DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
