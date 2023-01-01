Konya'da 2023'ün ilk bebeği ailenin 6. çocuğu Sümeyye Nur oldu Bebeğin ilk ziyaretçileri İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Vali Özkan ve beraberindekiler oldu Konya'da 2023 yılının ilk bebeği 3 kilo 650 gram olarak dünyaya gelen Ata ailesinin 6. çocuğu olan "Sümeyye Nur" bebek oldu.

Konya'da 2023'ün ilk bebeği ailenin 6. çocuğu Sümeyye Nur oldu

Bebeğin ilk ziyaretçileri İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Vali Özkan ve beraberindekiler oldu

KONYA - Konya'da 2023 yılının ilk bebeği 3 kilo 650 gram olarak dünyaya gelen Ata ailesinin 6. çocuğu olan "Sümeyye Nur" bebek oldu. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Konya protokolü bebeği ve ailesini ziyaret etti.

Konya'da Yasemin ve Özgür Ata, 6. çocukları olan Sümeyye Nur bebeğe 2023 yılının ilk dakikalarında kavuştu. Sümeyye Nur bebek, Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde saat 00.02'de normal doğumla 3 kilo 650 gram ağırlığında dünyaya geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ile birlikte yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen Sümeyye Nur bebeği ve ailesini ziyaret etti. Çataklı, aileye hediye verdi. Ailenin, kızlarının iki isminden birine kendileriyle ilgilenen hemşirenin ismini verdiği öğrenildi.