Konya Büyükşehir Kahramanmaraş'a 300 ton un gönderiyor

Depremin yaralarını sarmak için ilk andan beri çalışan Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'dan sonra Kahramanmaraş'a da 300 ton un gönderiyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, depremin en fazla etkilediği şehir olan Hatay'ın ardından depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a da 300 ton un gönderiyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yüzyılın felaketinin ilk anlarından itibaren Konya olarak yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemli bir parçası olduklarını ifade ederek, Hatay'dan sonra depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'a da 300 ton un göndermeye başladıklarını söyledi. Hatay'da Konya Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkların çalışmaların yanında bölgeye 50 tır un gönderdiklerini hatırlatan Başkan Altay, "Hatay'da olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da gıda temininin çok önemli bir ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Afetzede kardeşlerimizin ekmek ihtiyacını gidermek adına ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bu istikamette Kahramanmaraş'a gönderilmek üzere 12 tırdan oluşan 300 ton un sevkiyatına başladık. İlk tırlarımız bugün yola çıktı. Allah kaza, bela vermesin. Konya olarak nerede bir ihtiyaç varsa biz orada olmaya devam edeceğiz inşallah. Yaralarımızı birlikte sarıp en kısa sürede güzel günlere yeniden kavuşacağız. Başta yardımsever Konyalılar olmak üzere sürece katkı veren herkesten Allah razı olsun" şeklinde konuştu. - KONYA