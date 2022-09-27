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Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çıkıp aydınlatma direğine çarptı

Yerel Haberler

Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çıkıp aydınlatma direğine çarptı Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kontrolden çıkarak orta refüje giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çıkıp aydınlatma direğine çarptı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kontrolden çıkarak orta refüje giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün gece Şuhut ilçe çarşı merkezi Atatürk Parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bahadır Ş. idaresindeki 03 AAV 340 plakalı otomobil sürücüsünün, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç orta refüje çıkıp aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazanın ardından yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüyü ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat - Yerel

Karahisar Şuhut Yerel Haberler

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