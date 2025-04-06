Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu, 1 kişi yaralandı

DENİZLİ - Denizli'de seyir halindeki otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünü kaybederek uçuruma yuvarlandı. Ekiplerin müdahalesi sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü hastaneye kaldırılırken uçuruma yuvarlanan araç hurdaya döndü.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dere yatağına yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri uçurumdan yuvarlanan otomobilden bulunan sürücüyü sıkıştıkları yerden çıkarmak için aşağıya kontrollü bir şekilde inerek çıkardı. Ardından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaralı sürücüye ilk müdahalelerin ardından ambulans ile en yakın hastaneye sevk edildi. Kaza sonucunda otomobil hurdaya dönerken hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.