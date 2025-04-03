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Kontrolden Çıkan Kamyonet Direği Devrerek Bariyerlere Çarptı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, aydınlatma direğine çarparak devirdi ve bariyerlere çarparak durabildi. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kontrolden çıkan kamyonet direği devirdi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan kamyonet direğe ve bariyerlere çarptı; sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 14.00 sıralarında İnegöl Hamzabey mahallesi Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde meydana geldi. Sürücü Diya Duba A.yönetimindeki 28 RA 260 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Direği deviren kamyonet, bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - Yerel
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