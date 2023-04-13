Konteyner çarşılarda çarklar dönmeye başladı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Kocaeli Valiliği tarafından yapılan 50 prefabrik iş yerinde çalışan esnaf ekonomik çarklarını döndürmek için mesai harcıyor.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Kocaeli Valiliği tarafından yapılan 50 prefabrik iş yerinde çalışan esnaf ekonomik çarklarını döndürmek için mesai harcıyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Egemenlik Mahallesi'nde Kocaeli Valiliği tarafından yaptırılan, alt ve üstyapısını Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı 'AFAD Kocaeli Çarşısı' depremzede esnafları barındırıyor. Toplamda 5 bin 100 metrekare alan üzerine kurulu alanda 50 prefabrik iş yeri yer alıyor. Çarşıda bakkal, terzi, lokanta, kırtasiye, elektronik eşya tamircisi, konfeksiyon, kuaför, dönerci gibi esnaflar hizmet veriyor. İlk günden itibaren esnafların çalışmaya başladığı çarşıda Ramazan ayı sonrası daha fazla hareketlenmesi beklendiği kaydedildi. Kentte kurulan diğer çarşılarda da esnafların mesaisini yaptığı kaydedildi.

Giyim sektöründe hizmet verdiğini ifade eden Müzeyyen Kazcı, "Daha önceki iş yerimiz Trabzon bulvarındaydı ve dükkanımız ağır hasarlı olduğu için buraya taşındık. Kocaeli Valiliği'ne teşekkür ederiz. İnşallah işlerimizin düzelmesini bekliyoruz ama şu an

mübarek günlerden dolayı durgun geçiyor, inşallah daha güzel olacak" dedi.

Terzi Mehmet Doğan ise, "Kocaeli valiliği yaptı biz her şeyi ile memnunuz işimize devam ediyoruz ve çalışıyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ