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KONKASD üyeleri klasik otomobillerini Beyşehir'deki Vuslat Parkı'nda sergiledi

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KONKASD üyeleri klasik otomobillerini Beyşehir'deki Vuslat Parkı'nda sergiledi Haber Videosunu İzle
KONKASD üyeleri klasik otomobillerini Beyşehir'deki Vuslat Parkı'nda sergiledi
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KONKASD üyeleri klasik otomobilleriyle Beyşehir Gölü çevresinde tur attı, Vuslat Parkı'nda araçlarını sergiledi. Farklı model ve yıllara ait klasik Amerikan otomobilleri, göl kenarında otomobil meraklılarının ilgisini çekerek renkli görüntüler oluşturdu.

Konya Klasik Araç Sevenler Derneği (KONKASD) üyeleri, klasik otomobilleriyle Beyşehir ilçesinde bir araya geldi. Beyşehir Gölü çevresinde tur atan klasik otomobillerden oluşan grup, Vuslat Parkı'nda araçlarını sergiledi.

Farklı model ve yıllara ait klasik Amerikan otomobilleri, göl kenarında renkli görüntüler oluşturdu. Özellikle otomobil meraklılarının ilgisini çeken araçlar, geçmiş yılların otomobil tasarımlarını yeniden gözler önüne serdi. KONKASD Dernek Başkanı Rahim Kurhan, Beyşehir'i daha önce de ziyaret ettiklerini ve ilçeye hemen her yıl geldiklerini söyledi. Kayseri, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi şehirlerde düzenlenen klasik otomobil etkinliklerine katıldıklarını belirten Kurhan, gelecek yıl Konya'da daha kapsamlı bir organizasyon düzenlemeyi hedeflediklerini ifade etti. Beyşehir'de vatandaşların araçlara ilgi gösterdiğini dile getiren Kurhan, klasik otomobillerle yapılan konvoyların özellikle çocukların dikkatini çektiğini anlattı. Klasik otomobil tutkusunun yalnızca araç satın almakla sınırlı olmadığını belirten Kurhan, otomobillerin düzenli olarak bakımdan geçirildiğini ve özenle korunduğunu söyledi. Dernek üyelerinin önemli bölümünün sanayi esnafı olduğunu ifade eden Kurhan, araçların bakım ve onarımında kendi bilgi ve becerilerinden yararlandıklarını kaydetti. Klasik otomobillere duyulan ilginin her geçen gün arttığını belirten Kurhan, Konya'nın yanı sıra Kayseri, Ankara ve İstanbul gibi şehirlerde de çok sayıda klasik araç bulunduğunu dile getirdi. Düzenlenen buluşmaların daha fazla insanın bu hobiye ilgi duymasını sağladığını söyledi.

Klasik otomobillerin bakımı kolay değil

Klasik otomobillerin korunmasının ayrı bir özen gerektirdiğine dikkat çeken Kurhan, bu araçların yağmur ve olumsuz hava şartlarından korunması gerektiğini belirtti. Araçların toplanması, bakımı ve restorasyonunun maliyetli olduğunu vurgulayan Kurhan, klasik otomobiller konusunda deneyimli ustaların sayısının da azaldığını ifade etti. Yeni nesil ustaların bu araçların bakım ve onarımında yeterli deneyime sahip olmayabildiğini dile getiren Kurhan, klasik otomobilleri yaşatmanın hem maddi imkan hem de özel bir ustalık gerektirdiğini söyledi. Kendisinin de uzun yıllardır klasik otomobil tutkunu olduğunu belirten Kurhan, sahip olduğu aracın 1983 yılından bu yana ailesinde bulunduğunu ifade etti. Otomatik şanzıman ustası olan Kurhan, aracının restorasyonunun yaklaşık 2-2,5 yıl sürdüğünü ifade etti. Klasik otomobillerin fiyatlarının modeline, kondisyonuna ve restorasyon durumuna göre değiştiğini belirten Kurhan, bu alana ilgi duyanların bütçelerini de göz önünde bulundurmaları gerektiğini kaydetti. Konya'dan Beyşehir'e gelen KONKASD üyelerinin buluşması, otomobil kültürünün yaşatılması ve geçmişin izlerini taşıyan araçların tanıtılması açısından renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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