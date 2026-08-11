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İzmir'de bomba paniği: Sahipsiz motosiklet çantası boş çıktı

İzmir'de bomba paniği: Sahipsiz motosiklet çantası boş çıktı
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İzmir'in Konak ilçesinde sahipsiz bir motosiklet çantası tedirginliğe yol açtı. Bomba imha uzmanlarının müdahale ettiği çanta kontrollü şekilde patlatıldı ve boş olduğu belirlendi. Olay sırasında trafik ve tramvay seferleri geçici olarak durduruldu.

(İZMİR) - İzmir'in Konak ilçesinde sahipsiz bir motosiklet çantası tedirginliğe neden oldu. Bomba imha uzmanlarının müdahale ettiği çantanın boş olduğu tespit edildi.

Konak'ın Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda, Hava Eğitim Komutanlığı duvarı ile tramvay hattı arasındaki yolda bulunan sahipsiz motosiklet çantası dikkati çekti.

Askeriyeden yapılan ihbar üzerine bölgeye bomba imha uzmanları sevk edildi.

TRAFİK VE TRAMVAY SEFERLERİ DURDURULDU

Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı bölgede, tramvay seferleri durduruldu. Bölge emniyet şeridiyle kapatılarak güvenlik önlemi alındı.

Bomba imha uzmanlarının kontrollü şekilde patlattığı çantanın boş olduğu belirlendi.

Kaynak: ANKA
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