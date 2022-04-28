Konak'ta Çocuk Parkına Saldırı

İZMİR (ANKA) - İzmir'in Konak ilçesine bağlı Levent mahallesindeki tek çocuk parkı, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kullanılamaz hale getirildi. Parktaki bankları söken saldırganlar, salıncakları bozdu, duvarları yıktı ve ağaçlara zarar verdi.

Konak Belediyesi'nin Levent mahallesinin muhtarı ve mahalle sakinlerinden gelen talep üzerine yeni kurduğu çocuk parkına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi. Konak Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı denetim ekipleri, mahalledeki tek parka bakım için gittiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı.

DUVARLARI YIKIP FİDANLARI SÖKTÜLER

Saldırganlar, 200 bin TL'lik bir bedelle kurulan ve düzenli olarak bakımı yapılan parkı kullanılamaz hale getirdi. Bankları sökülen parktaki çocuk salıncaklarına da zarar verildi. Parkın duvarlarını da yıkan saldırganlar, yeni dikilen fidanları söktü. Parkta 20 bin TL'lik zarar meydana geldiği tespit edildi.

"KONAK'A, EMEKLERİMİZE SAYGISIZLIK"

Konak'ta mevcut yapılaşma nedeniyle yeşil alan bulmakta, park alanı oluşturmakta çok zorlandıklarını söyleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, şunları söyledi:

"Biz çocuklarımız aileleriyle birlikte iyi vakit geçirsin, nefes alsın diye bulduğumuz her alanda ilçemize park kazandırmaya çalışırken yepyeni, pırıl pırıl parkımızın getirildiği hale bakın. Gerçekten çok üzücü. Ekiplerimiz parklarımızı kurmak, bakımını yapmak için çok çalışıyor. Bu yapılan Konak'a, Konaklı hemşerilerimize, özellikle çocuklarımıza büyük bir saygısızlık. Bizlerin emeğine de saygısızlık. Bayram öncesi güzelim alana zarar verip parkı çocuklarımızın elinden aldılar. Yapılan büyük bir ayıptır, kötülüktür. Biz, parkımızı en kısa sürede yeniden kurup çocuklarımızın yüzünü yine güldüreceğiz."