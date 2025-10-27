Haberler

Kombi ve Petek Bakımının Önemi

Uzmanlar, kış gelmeden önce doğalgaz ve kombi bakımının yaptırılmasının önemine dikkat çekiyor. Kombi bakımının yıllık olarak yapılması gerektiği ve petek temizliğinin de zaruri olduğu vurgulanıyor.

Uzmanlar yılda en az bir kez yapılması gereken periyodik doğalgaz ve kombi bakımını yaptırmamış olanları uyarıyor. Kombilerin sorunsuz olarak yüksek performansta çalışması ve doğalgaz faturasının cebi yakmaması için kış gelmeden işin ehli kişilere kombi bakımının yaptırılması gerekiyor

Hem olası arızalarının önüne geçmek, hem de doğalgaz faturalarını düşürerek sağlıklı bir kış geçirmek için kombi bakımının önemine değinen uzman, kombi bakımının ve peteklerin bakımı ile bilgi verdi.

Kombi bakımı yılda en az bir defaya mahsus zaruri olduğunu belirten uzman, "Kombi bakımı yapılırken bazı işlemlere tabi tutulur. Bu işlemler, Kombi cihazının sıcak, su ve kalorifer yanma durumu kontrol edilir. Kombi cihazının su sızdırmazlık kontrolü yaptır. Kombi cihazı tozlanma kontrolü yapılarak gerekirse temizler. Kombi cihazının yanma odası brülörü temizlenir. Kombi içerisindeki Elektrik ve Elektronik bağlantılar kontrol edilir. Kombi baca fanı kontrol edilir ve yağlanır. Genleşme tankı kontrol edilir basıncı ayarlanır ve aynı zamanda bar seviyesi ayarlanır. Kombi kalorifer dönüş hattı pislik tutucu filtresi temizlenir. Yoğuşmalı kombilerde ise ekstra olarak yoğuşma su haznesi temizliği yapılır. İki kalorifer gidiş Hattı yöndeki çamur ayrıştırıcı fitresi temizlenir.

Gaz tüketicilerinin, kombi bakımı ile beraber bilinmesi gereken petek temizliği en önemli bir unsur olduğunu da söyleyen uzman, Petek temizliği Erzincan'ın şebeke suları temiz olduğundan dolayı iki yılda bir yapılması uygundur. Yalnız yıllık yapılmasını tavsiye ederiz. Petek temizliğinde şu önemlidir. İçerisindeki pas zerrecikleri fitre tıkanıklığına sebebiyet verdiği için bu da bizim ilerde kombinin azalacağını haber vermektedir. Bu yüzden petek temizliği de zaruridir" dedi.

Yapılacak masraftan kaçınılmaması bakım yapılmayan kombilerin daha fazla maddi zararlara yol açabileceğini belirten uzman, Düz ve yoğuşmalı kombi bakım ücretleri farklı ayrıca petek temizliklerinin 2 veya 3. yılında temizlenmesi gerekir. Temizliği ve bakımı yapılmış kombi ve peteklerin en az yüzde 30 tasarruf sağladığını belirtti. - ERZİNCAN

