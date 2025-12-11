Vefat eden Arabanlı gazi son yolculuğuna uğurlandı
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli olarak gazi unvanı alan J. Çvş. Mehmet İnce, kolon kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenaze töreni Araban'da gerçekleştirildi.
Kolon Kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Arabanlı Gazi J. Çvş. Mehmet İnce düzenlenen törenle ebediyete uğurlandı.
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevliyken 25 Haziran 1994 yılında Uludere Sivridağ bölgesinde terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada gazi olan Mehmet İnce, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gazinin Naaşı, Araban İlçesine bağlı kırsal Beydilli Mahallesi mezarlığında düzenlenen cenaze töreni ile defnedildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel