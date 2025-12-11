Vefat eden Arabanlı gazi son yolculuğuna uğurlandı

Kolon Kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Arabanlı Gazi J. Çvş. Mehmet İnce düzenlenen törenle ebediyete uğurlandı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevliyken 25 Haziran 1994 yılında Uludere Sivridağ bölgesinde terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada gazi olan Mehmet İnce, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gazinin Naaşı, Araban İlçesine bağlı kırsal Beydilli Mahallesi mezarlığında düzenlenen cenaze töreni ile defnedildi. - GAZİANTEP