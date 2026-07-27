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Bayburt'un Koçbayır Köyünde İlk Gönül Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Bayburt'un Koçbayır Köyünde İlk Gönül Şenliği Coşkuyla Kutlandı
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Bayburt'un Koçbayır köyünde ilki düzenlenen Gönül Şenliği, yoğun katılımla gerçekleşti. Köy sakinleri ve davetliler aynı sofrada buluşarak dayanışma kültürünü yaşattı; türküler söylendi, Bayburt barları oynandı ve ikramlar yapıldı. Vali Mustafa Eldivan'ın da katıldığı etkinliğin gelenekselleştirilmesi hedefleniyor.

Bayburt'un Koçbayır köyünde bu yıl ilki düzenlenen Gönül Şenliği, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte köy sakinleri ile davetliler aynı sofrada buluşurken, dayanışma ve kaynaşma kültürünü yaşatan program renkli görüntülere sahne oldu.

Şenlikte çeşitli etkinlikler gerçekleştirilirken, katılımcılar gün boyunca bir arada vakit geçirdi. Türkülerin seslendirildiği şenlikte, Bayburt barları oynandı, davetlilere ikramlarda bulunuldu. Farklı illerde yaşayan Bayburtluları bir araya getiren şenliğin geleneksel hale getirilmesi planlanıyor.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan da şenliğe katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Eldivan, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmanın güçlenmesine katkı sağladığını belirtti.

Program, plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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