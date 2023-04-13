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'Kocasını Pişiren Kadın' Oyunu Bodrum Seyircisine Veda Ediyor

'Kocasını Pişiren Kadın' Oyunu Bodrum Seyircisine Veda Ediyor

Yerel Haberler

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun üç sezondur oynadığı ‘Kocasını Pişiren Kadın’, 14 Nisan Cuma günü tiyatroseverlere veda edecek.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun üç sezondur oynadığı 'Kocasını Pişiren Kadın', 14 Nisan Cuma günü tiyatroseverlere veda edecek.

Debbie Issit'in yazdığı, Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü kurucusu Doç. Dr. Filiz Çevik Tan'ın yönettiği 'Kocasını Pişiren Kadın' oyunu, 14 Nisan Cuma akşamı saat 20: 30'da Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sahnesi'nde seyircisiyle son kez buluşacak.

Kaynak: ANKA / Yerel

Şehir Tiyatrosu Bodrum Yerel Haberler

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