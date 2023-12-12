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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Jandarma Genel Komutanı ile Kentsel Dönüşüm Projesi için görüştü

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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan İlçe Jandarmanın bulunduğu araziyi kentsel dönüşüm rezerv alanı olarak kullanmak için Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile görüştü. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın büyük hedefleri olduğunu ve kentsel dönüşümle cumhuriyetin ikinci asrını taçlandıracaklarını belirtti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan İlçe Jandarmanın bulunduğu arazinin kentsel dönüşüm rezerv alanı olarak kullanmak için Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile görüştü. Cumhuriyet'in ikinci asrını, Kocasinan'ın asrı olacağını belirten Başkan Çolakbayrakdar; "Kocasinan İlçe Jandarma'nın bulunduğu arazinin yaklaşık 17 bin 500 metrekare alanı, yine Türkiye'ye örnek olacak Kentsel Dönüşüm Projesiyle taçlandıracağız" dedi.

Ankara'da Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i ziyaret edip, istişarelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye'de ilçe belediyeler ölçeğinde kendi imkanlarıyla büyük ölçekte kentsel dönüşüm yapan tek belediye olduklarını söyledi. 'Kocasinan' delinince ilk akla kentsel dönüşümün geldiğini hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye'ye örnek gösterilen kentsel dönüşüm projeleriyle yeni çağdaş mahalleler inşa ederek, ilçeye yeni bir kimlik yeni bir çehre kazandırmaya devam ettiklerini vurguladı. Kocasinan'ın büyük hedefleri olduğunu ve cumhuriyetin ikinci asrını Kocasinan'ın dönüşümüyle taçlandıracaklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; "Argıncık bölgesinde çocuklarımıza daha güzel yaşam sunabilmek için yoğun gayret gösteriyoruz. Argıncık bölgesinde kendi içinde olan zorluklardan dolayı hızla ilerleyemiyoruz. Blok blok ve parsel parsel çözüme başladık. Daha hızlı çözüm üretmek için önceki dönem İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile görüşmüştüm ve yapmış olduğumuz görüşme neticesinde müjdemizi duyurmuştuk. Şimdi ise Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sayın Arif Çetin ile istişarelerde bulunduk. Allah nasip ederse Kocasinan İlçe Jandarmanın bulunduğu arazinin yaklaşık 17 bin 500 metrekare alanı, kentsel dönüşüm amaçlı Alsancak ve Argıncık Mahallelerindeki kentsel dönüşüm alanlarında kullanılmak üzere bir rezerv alanı olarak kullanacağız. Karşılığında Özvatan'da İlçe Jandarma ile ilgili bir protokol imzalayacağız. Buradan alacağımız arsa ile oradaki oluşacak arsayı planlayarak ve üzerinde yapacağımız yapılaşma ile birlikte Alsancak ile Argıncık Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümü rahatlatacak. Nihayete erdiği zaman o alan, Kayseri'mize iyi bir kentsel dönüşüm örneğiyle taçlandıracağız. Hayırlı olsun. Emeği geçen başta Sayın Bakanımız ve Sayın Paşamız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. İnşallah burasını kentsel dönüşüm için rezerv alanı olarak kullanacağız. Uzun zamandır çalıştığımız ve bizleri heyecanlandıran müjdemizi buradan duyuruyorum" ifadelerini kullandı.

Alsancak ve Argıncık Mahallesi'ndeki Kentsel Dönüşüm Projesi'nin daha da hızlanacağına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, şehrin insanına değer katan projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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