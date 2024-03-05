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Koçarlı KYK Erkek Yurdu öğrencileri şehitlik anıtını ziyaret etti

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Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Koçarlı KYK Erkek Yurdu'nda kalan öğrenciler, Germencik Kanlıbahçe Şehitlik Anıtı'nı ziyaret ederek şehitleri anma ve hatıralarını yaşatma amacıyla dua etti. Öğrenciler, şehitlerin fedakarlıklarını unutmamak adına gerçekleştirilen bu anlamlı ziyarette duygusal anlar yaşadı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Koçarlı KYK Erkek Yurdu'nda kalan öğrenciler vatan için canlarını feda eden şehitleri anma ve hatıralarını yaşatma amacıyla Germencik Kanlıbahçe Şehitlik Anıtı'nı ziyaret etti.

Koçarlı KYK Erkek Yurdu'nda kalan erkek öğrenciler ziyarette şehitlerin ruhlarına dua ederek, onların aziz hatırasını rahmet ve minnetle andı. Şehitlerin fedakarlıklarını unutmamak adına gerçekleştirilen bu anlamlı ziyarette duygu dolu anlar yaşandı. Öğrenciler, "Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anmak, onların hatırasını yaşatmak en kutsal görevlerimizden biridir. Bugün burada yaptığımız ziyaret, şehitlerimize olan vefa borcumuzun bir ifadesidir. Dualarımızla, onların manevi huzurunda olduk. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Germencik Koçarlı Aydın Yerel Haberler

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