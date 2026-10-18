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Koçarlı Kaymakamı Taşkın başkanlığında ilçe idare şube başkanları toplantısı yapıldı

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Koçarlı Kaymakamı Taşkın başkanlığında ilçe idare şube başkanları toplantısı yapıldı
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Koçarlı'da Kaymakam Ramazan Taşkın başkanlığında İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı düzenlendi. Kurum amirlerinin katıldığı toplantıda, kamu kurumları arasındaki iş birliği ve koordinasyonun önemi ile hizmetlerin uyum içinde sürdürülmesi ön plana çıktı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Kaymakam Ramazan Taşkın başkanlığında İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde kamu kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi kapsamında İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı düzenlendi. Koçarlı Kaymakamı Ramazan Taşkın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilçede görev yapan kurum amirleri katıldı. Kamu kurumları arasındaki iş birliği ve koordinasyonun önem taşıdığı toplantıda, ilçede yürütülen hizmetlerin uyum içerisinde sürdürülmesi ön plana çıktı. Koçarlı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kaymakamımız Ramazan Taşkın başkanlığında, kurum amirlerimizin katılımıyla İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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