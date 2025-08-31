Koçarlı Kaymakamı Jandarma Karakolunu Ziyaret Etti

Koçarlı Kaymakamı Jandarma Karakolunu Ziyaret Etti
Koçarlı Kaymakamı Ramazan Taşkın, Çakırbeyli Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret ederek jandarma personeline başarılar diledi ve sohbet etti.

Koçarlı Kaymakamı Ramazan Taşkın, Çakırbeyli Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek jandarma personeline kolaylıklar diledi.

Koçarlı Kaymakamı Ramazan Taşkın Çarkırbeyli Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti. Koçarlı İlçe Jandarma Komutanı J. Kd. Üsteğmen Kamil Mert Köyce de yer aldığı ziyarette Kaymakam Taşkın, görevleri başındaki jandarma personeliyle bir araya gelerek sohbet etti, çalışmalarında başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
