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Koçarlı-Aydın hattında minibüs saatleri güncellendi

Koçarlı-Aydın hattında minibüs saatleri güncellendi
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, Koçarlı Birlik minibüslerinin hafta içi ve hafta sonu sefer saatleri 29 Haziran 2026 itibarıyla yeniden düzenlendi. Yeni tarifede sabah ve akşam seferlerinde değişiklik yapıldı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Koçarlı Birlik minibüs saatleri 29 Haziran 2026 tarihinden itibaren güncellendi.

Koçarlı Birlik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi tarafından yapılan duyuruda, ilçe ile Aydın şehir merkezi arasında yolcu taşımacılığı yapan Koçarlı Birlik minibüslerinin hafta içi ve hafta sonu sefer saatlerinde değişikliğe gidildiği belirtildi. Yeni düzenlemeye göre, Koçarlı'dan hafta içi sabah seferleri 06.30, 07.00 ve 07.25 saatlerinde başlarken, Aydın'dan hareketler ise 07.15, 07.45, 07.50, 08.05 ve 08.30 olarak güncellendi.

Hafta sonu programında da değişikliğe gidilirken, Koçarlı'dan 06.30, 07.00 ve 07.30 saatlerinde sefer düzenleneceği, Aydın'dan ise 07.15, 07.45 ve 08.20 saatlerinde minibüslerin hareket edeceği bildirildi.

Ayrıca yapılan düzenlemeye göre Koçarlı'dan son seferin saat 18.45'te, Aydın'dan son seferin ise 20.30'da gerçekleştirileceği ifade edildi. Gece seferleri kapsamında da Koçarlı'dan 19.20, 20.00, 21.15 ve 22.30, Aydın'dan ise 21.15, 22.00, 22.45 ve 23.30 saatlerinde karşılıklı seferlerin devam edeceği öğrenildi.

Yapılan açıklamada vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına yeni saatlere dikkat etmeleri gerektiği hatırlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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