Kocaeli Valiliği'nden Zirai Don Uyarısı

Kocaeli Valiliği, beklenen zirai dona karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların gerekli tedbirleri alması için uyardı.

Kocaeli Valiliği yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemizi etkisi altına alan soğuk havayla birlikte cumartesiyi pazara bağlayan gece ile pazarı pazartesiye bağlayan gece bölgemizin doğusunda (Kocaeli ve Sakarya) zirai don hadisesi beklenmektedir. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçelere yönelik hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları önem arz etmektedir" denildi. - KOCAELİ