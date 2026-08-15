Jandarmada yeni atama: Kocaeli komutanı değişti

Jandarma Genel Komutanlığı'nda terfi ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı atama kararnamesine göre Kocaeli İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Kıdemli Albay Murat Bozkurt, Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındı. Murat Bozkurt'tan boşalan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı görevine ise Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığı Tayin Daire Başkanı olarak görev yapan Tuğgeneral Şevket Avcı atandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı