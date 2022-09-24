Kocaeli haberleri | Körfez Çocuk Meclisi'nde başkanlık seçimi heyecanı

Kocaeli yerel yerel haberine göre Körfez Belediyesi tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik kurulan Çocuk Meclisi'nde başkanlık değişimi ve seçimi yapıldı.

Körfez Belediyesi tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik kurulan Çocuk Meclisi'nde başkanlık değişimi ve seçimi yapıldı.

Körfez Belediyesi tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik kurulan Çocuk Meclisi'nde 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla, yeni başkanlık seçimi yapıldı. On adayın yer aldığı seçim, heyecan dolu geçti. Adaylara kendilerini tanıtma, projelerini aktarmaları için de gerekli zamanın verildiği programa Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, ilçe milli eğitim müdürü Sergülen Kurt, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

10 adayın yer aldığı başkanlık yarışında kazanan 29 oy ile Hümeyra Yıldırım oldu. Teşekkür konuşması yapan Yıldırım, "Öğrenci arkadaşlarımın verdiği oylarla bugün Çocuk Meclisi'nin Başkanı seçildim. Mutluyum, onurluyum, gururluyum. Bana verdikleri bu yetki için tüm meclis üyelerime teşekkür ediyorum. Problemlerin çözümünde bizlere ihtiyaç duyulan her alanda destek olacağımıza, şahsım ve meclisim adına söz veriyorum. Belediye Başkanımız Şener Söğüt'e ve bizlere demokratik seçim imkanı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Çocuk Meclisi Başkanı Hümeyra Yıldırım'ı tebrik ederek mazbatasını teslim eden Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, "Demokratik seçimlerle seçilen kişilerin, mecliste kentin sorunlarına başarılı çözümler üreteceğine inanıyorum. İlçemize güzel hizmetler edeceğiz. Belediye yönetimi olarak, sizlerin hem bugünü hem de geleceği için çalışıyoruz. Çocuk Meclisi'nde bulunan siz değerli üyelerimizin de, birçok çalışma da katkıda bulanacağına inanıyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum" diye konuştu. - KOCAELİ