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Kocaeli'de Hamas lideri İsmail Heniyye için protesto

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Tahran'da suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Kocaeli'de protesto düzenlendi. Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı Muhammet Hanefi Akbulut, İsrail'in saldırılarına ve ABD'nin desteklerine tepki gösterdi.

Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Kocaeli'de yüzlerce kişi bir araya geldi. Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı Muhammet Hanefi Akbulut, "Katil İsrail'in alçakça saldırılarına, korkakça suikastlarına, hadsiz tehditlerine arka çıkan, bölgemizi kan gölüne çevirmeye ahdetmiş, arz-ı mevud zırvalıklarına para saçanlar, lobilerine yardım yataklık eden, meclisinden Gazze kasabı aşağılık katil Netanyahu'yu alkışlayan katil ABD Orta Doğu'dan defolup gitmedikçe, ne Orta Doğu ne ülkemiz ne de dünya güvende olmayacak" dedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin (58) İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen suikastta hayatını kaybetmesinden dolayı Kocaeli'de yüzlerce kişi bir araya gelerek yaşananları kınadı. İkindi namazı sonrasında açıklama yapan Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı Muhammet Hanefi Akbulut, "Bugün asil bir lider, korkusuz mücahit, inanmış bir mümin olan İsmail Heniyye emanetini Rahmeti Rahmana teslim ederek, Şeyh Ahmet Yasin, Abdülaziz er- Rantisi'nin aziz davasındaki izlerini takip ederek şehitler kervanına katıldı. İsmail Heniyye, 3 oğlu ve 4 torununun şehadet haberini alınca, davasını çelik iradeye, acısını sabra dönüştüren 'Benim çocuklarımın kanı Filistin halkının kanından daha değerli değildir Gazze'deki tüm çocuklar benim çocuklarımdır' diyen, iman iddiasını mücadele, Özgür Kudüs aşkını şehadetiyle ispat eden Fillisin'deki binlerce mücahitten biriydi" diye konuştu.

"Yeryüzünün tüm vicdanlı insanları İsrail terör örgütünün alçaklığına, korkaklığına, azgınlığına tanık olsun"

"Onlar mücadele ruhunu diri tutan, davalarını direnişe dönüştüren, nesillere, çağlara güzel bir çağrı ve örneklik bırakan önderlerdir" diyen Akbulut, "'Madem ölüm tek bir defa gelecek o da neden Allah için olmasın' inancıyla hakka yürüyen bu yiğidimizin davasının hak olduğuna nasıl iman ediyorsak, onun yasını tutarken de yaşarken ki şahitliğine tanıklık ediyor, Rabbimizin şehadetini kabul etmesini niyaz ediyoruz. Tüm Filistin halkının başı sağ olsun, tüm Müslümanların başı sağ olsun. Yeryüzünün tüm vicdanlı insanları İsrail terör örgütünün alçaklığına, korkaklığına, azgınlığına tanık olsun" şeklinde konuştu.

"Netanyahu'yu alkışlayan katil ABD, Orta Doğu'dan defolup gitmedikçe, ne Orta Doğu ne ülkemiz ne de dünya güvende olmayacak"

Konuşmasını sürdüren Akbulut, "40 bin masum, mazlum şehidin kanı, 100 bin gazinin acısı dünyanın merhametine, insanlığın uyanışına, zulümlerin son bulmasına vesile olmuyorsa veyl olsun. Kundaklara dolan kanların, torbalarda taşınan cesetlerin, paramparça edilmiş bedenlerin, dökülen masum kanlarının hesabı sorulmayacaksa tüm insanlığa veyl olsun. Katil İsrail'in alçakça saldırılarına, korkakça suikastlarına, hadsiz tehditlerine arka çıkan, bölgemizi kan gölüne çevirmeye ahdetmiş, arz-ı mevud zırvalıklarına para saçanlar, lobilerine yardım yataklık eden, meclisinden Gazze kasabı aşağılık katil Netanyahu'yu alkışlayan katil ABD, Orta Doğu'dan defolup gitmedikçe, ne Orta Doğu ne ülkemiz ne de dünya güvende olmayacak" ifadelerini kullandı.

"İsmail Heniyye'nin şehadetini kabul et"

"Allah'ım Filistin halkının direnişine şahitlik ediyoruz" diyen Başkan Muhammet Hanefi Akbulut, "'Aç kalırsak toprak yeriz ama toprağımızı terk etmeyiz' diyen yiğitlerin sabrına, 'Varsın tüm çocuklarım şehit olsun zafer bizimdir' diyen anaların inancına, kanlarıyla destan yazan korkusuz mücahitlerin şanına tanıklık ediyoruz. Ümmetin suskunluğunu sana şikayet eden Şeyh Ahmet Yasin'in şehadeti hatırına, 'Ölüme burun kıvıracağımızı mı sanıyorlar? Kanserle de kalp krizinden ya da bir Apache helikopterinin füzesi ile de olsa ölüm ölümdür. Ben Apache ile gelecek olan ölümü tercih ediyorum' diyerek zalimlere meydan okuyan Abdülaziz er Rantisi'nin kabul olan duası hatırına, 'Canımız, kanımız, ailemiz, çocuklarımız, evlerimiz Kudüs ve Mescidi-i Aksa'ya feda olsun' diyerek İslam'ın izzet ve onuru için mücadele eden İsmail Heniyye'nin şehadetini kabul et. Filistin'deki tüm şehitlerimizin aziz kanları, imanını muhafaza, vatanını müdafaa için direnen bütün şehitlerin hatırına, Gazze'deki bu zulmü ümmetin uyanışına, Siyonist vahşetin sonuna, nehirden denize özgür Filistin'e, Kudüs'ün özgürlüğüne vesile kıl" açıklamasında bulundu.

Konuşmanın ardından dualar edilerek kalabalık dağıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İsmail Heniyye Kocaeli İsrail Tahran Orta Doğu İnsan Hakları Terör Yerel Politika Dünya Haberler

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