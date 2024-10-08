Kocaeli'de Üniversite Öğrencilerinden Kadın Cinayetlerine Tepki Eylemi

Kocaeli'de üniversite öğrencileri, kadın cinayetlerine tepki göstermek amacıyla siyah giyinerek oturma eylemi yaptı.

Kocaeli'de üniversite öğrencileri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için bir araya geldi. Üniversite A kapısına gelen çok sayıda öğrenci, basın açıklaması yaptı. Eylemde konuşan öğrenci temsilcileri Özgür Ran ve Melike Belde, "Bugün burada katledilen arkadaşlarımız, kız kardeşlerimiz, annelerimiz ve bütün kadınlar için toplanmış bulunmaktayız. Münevver Karabulut, Özgecan Aslan, Ayşenur, İkbal gibi yüzlerce arkadaşımızı kaybettik. 2024 yılının ilk 10 ayında bilinen 292 kadın öldürüldü. Susmuyoruz, korkmuyoruz" dediler.

Öğrencilerin siyah giyinmesi de dikkat çekti. - KOCAELİ