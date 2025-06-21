Kocaeli'de TYT Sınav Heyecanı

Kocaeli'de TYT Sınav Heyecanı
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Kocaeli'de binlerce aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) yerini aldı. Öğrenciler, yoğun hazırlıklarının ardından sınavda bilgi ve yeteneklerini sergilemek için mücadele etti. Aileler dışarıda heyecanla beklerken, sınav salonlarında sıkı denetimler yapıldı.

Kocaeli'de, üniversite hayalini kuran binlerce aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu olan TYT için sınav salonlarında yerini aldı. Heyecan dolu dakikalar geçiren öğrenciler, yoğun hazırlık sürecinin ardından son kez bilgi birikimlerini sınavda sergiledi. Adaylar içerde, aileleri ise dışarıda ter döktü.

Kocaeli'de üniversiteye giriş yolunda önemli dönüm noktasına ulaşan binlerce aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine akın etti. Heyecan, kaygı ve umutla dolu bu özel günde öğrenciler, aylardır süren hazırlıklarının ardından akademik bilgi ve yeteneklerini en üst seviyede sergilemek için saat 10.15'te başlayan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girdi. Öğrenciler içerde, aileler ise dışarıda ter döktü. Kentin çeşitli okullarında, öğrencilerin dikkatli ve sakin olmaları gerektiği konusunda uyarılar yapıldı. Sınav salonlarında sıkı denetimler yapılarak, adayların sınav kurallarına tam olarak uyması sağlandı.

120 sorudan oluşan TYT; Türkçe, matematik, sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarında öğrencilerin temel bilgi ve becerilerini ölçtü. Toplamda 135 dakika süren sınavda adaylar, kendi yeteneklerini en iyi şekilde sergileyebilmek mücadele etti.

"Oğlumdan daha heyecanlıyım"

Aileler, sınavın her aşamasında çocuklarına moral vermek için dışarıda bekleyişlerini sürdürdü. Heyecanla kapıda bekleyen veli Durmuş Aydın, "Oğlumu getirdim. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Oğlumdan daha heyecanlıyım. İnşallah emeklerinin karşılığını alır. Son dakika gelenler de oldu. Ama çok şükür yetiştiler" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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