Kocaeli'de Terörle Mücadele ve Suçla Mücadele Sonuçları Açıklandı

Kocaeli'de Terörle Mücadele ve Suçla Mücadele Sonuçları Açıklandı
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, güvenlik toplantısında terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlardan ve suç oranlarındaki azalmalardan bahsetti. 3 FETÖ mensubu ile Deaş üyesi tutuklandı, 531 aranan şahıs yakalandı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Genişletilmiş "İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı"nda yaptığı açıklamada, Terör örgütleriyle yapılan çalışmalarda 3 FETÖ terör örgütü mensubunun tutuklanması sağlanmış, yine Deaş terör örgütünden de bir kişi tutuklanmış ve cezaevine gönderilmiştir" dedi.

Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Güvenlik Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı'nda, ağustos ayı faaliyetleri değerlendirilip, önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

531 aranan şahıs yakalandı

Ağustos ayı içerisinde suç oranında azalma olduğuna dikkat çeken Vali İlhami Aktaş, "Hüküm giyen 170 kişi emniyet ekiplerince yakalanırken, 61 kişi ise jandarma ekipleri tarafından yakalanmıştır. Bu ay içerisinde 531 aranan şahıs yakalanmış olup, 157 kişi hakkında işlem yapılmıştır. Yakalanan kişilerin 224'ü 0-5 yıl hapis cezasına çarptırılanlar, 6'sı 5-10 yıl hapis cezası alanlar ve bir kişi de 10 yılın üzerinde hapis cezası bulunanlardır.

Ağustos ayı içerisinde çeşitli ebatlarda 140 ruhsatsız silah ele geçirilmiş ve bu işlemler sonucunda 157 kişi hakkında işlem yapılmıştır.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarımızda ise 51 kişinin tutuklanması sağlanmış, çeşitli miktarlarda 30 kilogram ve 330 adet yasaklı madde ele geçirilmiştir. Bu ay trafik kazalarında 4 kişi vefat etmiştir. 106 bin sürücüye ise yasal işlem yapılmıştır.

Düzensiz göç ile mücadelede mobil göç noktası organizatör çalışmaları yürütülürken, 250 yabancı şahıs sınır dışı edilmiştir. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
