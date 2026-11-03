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Kocaeli'de sağanak nedeniyle motosiklet ve motokuryelere 18 saat trafik yasağı geldi

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Kocaeli Valiliği, kuvvetli sağanak beklentisi nedeniyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin 18 saat trafiğe çıkmasını yasakladı. Yasağın 4 Kasım saat 12.00'den 5 Kasım saat 06.00'ya kadar Kocaeli genelinde uygulanacağı bildirildi.

Kocaeli Valiliği, kuvvetli sağanak yağış beklentisi nedeniyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin 18 saat trafiğe çıkmasını yasakladı.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre kent için sarı kodlu uyarı verildiği bildirildi. Açıklamada, 4 Kasım Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren Kocaeli genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği belirtildi.

Bu kapsamda motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin 4 Kasım Çarşamba günü saat 12.00'den 5 Kasım Perşembe günü saat 06.00'ya kadar trafiğe çıkmasının tedbiren yasaklandığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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