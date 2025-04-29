Kocaeli'de Lityum Pil ve Klima Hırsızlığı: Şüpheli Tutuklandı

10 bin euroluk lityum pil ve klima hırsızlığı: Şüpheli tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde 10 bin euro değerinde lityum pil ve 150 bin TL değerinde klima hırsızlığı olayına karışan şüpheli, İstanbul'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 2 Şubat ile 19 Mart tarihlerinde Derince'de bir kurum ve iş yerinden, 10 bin euro değerinde lityum pil ile 150 bin TL değerinde klimalar çalındı. Polis ekipleri yaptıkları incelemede, hırsızlık olayına E.Ü. isimli şahsın karıştığını tespit etti. 5 suç kaydı bulunan E.Ü., İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Kocaeli'ye getirilen şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.