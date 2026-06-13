Haberler

Öğrencilerin sınav heyecanı sona erdi: "En zorlu LGS'ydi"

Öğrencilerin sınav heyecanı sona erdi: 'En zorlu LGS'ydi'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de 27 bin 978 öğrencinin katıldığı LGS sınavının iki oturumu sorunsuz tamamlandı. Öğrenciler sınavda ter dökerken aileler okul önlerinde heyecanla bekledi.

Kocaeli'de başvuru yapan 27 bin 978 öğrencinin katıldığı LGS'de iki oturum tamamlandı. Öğrenciler sınavda ter dökerken aileler okul önlerinde heyecanlı bekleyişini sürdürdü. Sınav süreci sorunsuz şekilde sona ererken bazı öğrenciler soruların zor olduğunu dile getirdi.

Kocaeli'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen sınavın 2 oturumu da tamamlandı. Başvuru yapan 27 bin 978 öğrenci, sabah saatlerinde girdikleri ilk oturumun ardından verilen arada kısa süre dinlenirken, ikinci oturumun da sona ermesiyle sınav maratonu tamamlandı. Sınav merkezlerinde öğrenciler, iki oturum boyunca soruları çözmek için ter dökerken aileler ise okul önlerinde büyük bir heyecanla bekleyişini sürdürdü. Sınav süresince okul çevrelerinde zaman zaman yoğunluk oluştu. 2 oturumun tamamlanmasının ardından öğrenciler okul binalarından çıkarak aileleriyle buluştu. Bazı öğrenciler sınavın iyi geçtiğini ifade ederken, bazıları ise zorlandıkları sorular olduğunu söyledi. Veliler ise çocuklarını karşılayarak rahat bir nefes aldı.

Kocaeli genelinde sınav süreci herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlanırken, öğrenciler artık tercih sürecini beklemeye başladı. Sınavdan çıkan Kayra Yıldız, "Sınav iyi geçti ama baya zorlamışlar bence. En zorlu LGS'ydi. Tüm soruları cevapladım ama emin olmadığım 4-5 soru var" dedi.

Sınavının güzel geçtiğini söyleyen Asmin ise "Sayısalım sözelden daha güzel geçti. Biraz zorlandım. Çok heyecanlıydım. Sınav bitti, şimdi tatile gideceğiz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...

Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...

8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda bir ilk yaşandı! VAR kararı futbol tarihine geçti

ABD maçında bir ilk yaşandı! Karar futbol tarihine geçti
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi
LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı: Kimliğini unutan da vardı yanlış okula giden de

LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı
Dünya Kupası tribünlerinde ilginç görüntü! İçeceğini telefonuyla içti

Görüntüsü olmasa kimse inanmaz! Şaşkınlık yaratan olay
Sevdiğim Sensin'in Dicle'sinin sere serpe bikinili pozları olay oldu

Sere serpe bikinili pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman zirvesi! Karar toplantısı yapılacak

Ve beklenen oldu! Son kararı Aziz Yıldırım verecek

Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek bombası! Al Hilal ile temas kuruldu

Galatasaray bombayı Fener'in eski yıldızıyla patlatıyor