Kocaeli'de motosiklet ve scooterlara geçici trafik yasağı

Güncelleme:
Kocaeli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı saat 11.00 itibarıyla yasaklandı. Valilik, kararın sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla alındığını bildirdi.

Kocaeli'de kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı saat 11.00 itibarıyla ikinci bir talimata kadar yasaklandı.

Kocaeli genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle trafik tedbiri alındı. Olumsuz hava şartları sebebiyle, bugün saat 11.00 itibarıyla motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı ikinci bir talimata kadar yasaklandı. Kocaeli Valiliği, alınan kararın sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla uygulandığını belirtirken, vatandaşların duyuruları yakından takip etmeleri istendi. - KOCAELİ

