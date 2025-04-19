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Kocaeli'de İnşaatta Düşen İşçi Yaralandı

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Başiskele ilçesinde inşaatta çalışan bir işçi, dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Yaralı, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

İnşaatta 3 metreden düşen işçi yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde inşaatta çalışan işçi, dengesini kaybetmesi neticesinde 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Olay, Karşıyaka Mahallesi Latife Hanım Caddesi'nde bulunan inşaatta meydana geldi. Çalışmalar esnasında N.E. isimli işçi, dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. İşçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AYAYDIN - Yerel
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