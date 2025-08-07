Yer: Kocaeli! Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası

Kocaeli'de otomotiv devi Hyundai'nin, araçlarını doludan korumak için ses bombası kullanarak yağmur bulutlarını engellediği iddiası vatandaşın tepkisine sebep oldu. Mahalle sakini, "Bulutları dağıtıyorlar. Bu işlem Hyundai tarafından 15 senedir yapılıyor. Her yerde kuraklık var, biz yağmur beklerken yağışa izin verilmiyor" diye konuştu.

Alikahya Mahallesi'nde bulunan Hyundai otomobil fabrikasının, araçlarını dolu yağışından korumak amacıyla ses bombası kullandığı iddiası, çevre sakinlerinin tepkisini çekti.

Özellikle kurak geçen yaz aylarında yağmura ihtiyaç duyduklarını belirten vatandaşlar, bu uygulamanın durdurulmasını istiyor. Meteoroloji'nin yağış uyarılarının yapıldığı günlerde ses bombası seslerini sık sık duyduklarını söyleyen ilçe sakinleri, bu durumun doğal dengeyi etkilediğini düşünüyor.

"BİZ YAĞMUR BEKLERKEN SES BOMBASI ATILIYOR"

Yaşananlara tepki gösteren mahalle sakinlerinden Yüksel Yurt, "Biz yağmur beklerken ses bombası atılarak yağmurun yağması engelleniyor. Bulutları dağıtıyorlar. Bu işlem Hyundai tarafından 15 senedir yapılıyor. Arabalara zarar vermesin diye doluya karşı ses bombası atılıyor" dedi.

"HER CUMA YAĞMUR DUASINA ÇIKIYORUZ"

Kurt, iki gündür sıklıkla ses bombası sesi duyduklarını ifade ederek, "Her yerde kuraklık var, biz yağmur beklerken yağışa izin verilmiyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yorumlar (10)

Haber YorumlarıSer_hat:

yahu dayı Allahın gücü yetmez mi yağdırmaya.Allah dilerse o ses bombasını da yağdırır tekrar yere

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızırzop:

araç fabrikalarının böyle bir yetkisi varmı ki

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Başka yere yağar.

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Her şeyin en iyisini ve ne yapacağını elbette Allah bilir. Bilim ayrı bir konu ve Pekin olimpiyatlarında yağmur yağmasın diye 1100 roket atılıp, yağmur bulutlarının Pekin'e ulaşmadan Baoding kentine yağmur yağdığı ve Pekin'e bir damla düşmediği kayıtlara geçmiş. Bulut ekme operasyonları, yıldırımın yönünü değiştirme ve lazer ile emme gibi birçok bilimsel çalışma yapılmıştır. Lazer ile yıldırım emme işlemini laboratuvar ortamında başardıkları kayıtlara geçse de belirsiz hava koşulunda başarısız.

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıUgur kesik:

Bu sadece orada olan bir şey değil tüm Türkiye de var özellikle meyve bahçelerinin üzerine dolu yağmasın diye bir çok yerde var kesinlikle yasaklanmalı bu bir çevre felaketi üzerine dolu yağmasın diye bahçelerin yağmur bulutları yok ediliyor lütfen bu işlere bakan yetkililer gereken neyse yapılsın yoksa bulutlarimiz çalınıp gidiyor

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

kardeş dolu savar o

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
