Kocaeli'de Güvenlik Görevlisi, Boğulmakta Olan Çocuğu Kurtardı

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir PTT şubesinde, annesiyle işlem yapmaya gelen küçük çocuğun boğazına kaçan yiyecek parçasını, güvenlik görevlisi Heimlich manevrasıyla çıkardı. Güvenlik görevlisinin soğukkanlı müdahalesi, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, 28 Temmuz Pazartesi günü Körfez PTT Müdürlüğüne annesiyle gelen Enes isimli çocuk, elindeki pideden bir parça yediği sırada fenalaştı. Çocuğun nefes alamadığını ve morardığını gören annenin panik yaşadığı anlarda, güvenlik görevlisi Cahit Mutlu durumu fark etti.

Soğukkanlılıkla çocuğun yanına giden Mutlu, aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde uyguladığı Heimlich manevrasıyla çocuğun soluk borusundaki pide parçasını çıkararak yeniden nefes almasını sağladı.

Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansırken, PTT Kocaeli Başmüdürü Necati Yoldaş, Cahit Mutlu'yu makamında kabul ederek örnek davranışı dolayısıyla tebrik etti ve plaket takdim etti.

"İlk yardımı yaparak çocuğun tekrardan aramıza dönmesini sağladım"

Yaşananları anlatan güvenlik görevlisi Cahit Mutlu, "Olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Özel güvenlik gereği her yeri izlerken, birden bir kadının çığlıklarını duydum. Çığlıklar üzerine oraya gittiğimde çocuk kadının kollarında hareketsizce duruyordu. Yanında pide görünce boğulma izlemini aldım. Biz ilk yardım eğitimi gördüğümüz için olaya soğukkanlı şekilde yaklaştım. İlk yardımı yaparak çocuğun tekrardan aramıza dönmesini sağladım" dedi.

"Soğuk kanlı şekilde talihsiz olayı yaşayan çocuğa müdahale ederek hayat dönmesini sağlamış"

PTT Kocaeli Başmüdürü Necati Yoldaş ise personellerinin bu tür insani görevleri yerine getirmesinden gurur duyduklarını ifade ederek, "Cahit kardeşimiz çok büyük kahramanlık, insanlık örneğini göstermiş. Soğukkanlı şekilde talihsiz olayı yaşayan çocuğa müdahale ederek hayat dönmesini sağlamış. Cahit'in davranışı PTT camiasında sevinçle karşılandı. PTT Genel Müdürü Dr. Hakan Gülten de bizleri arayarak Cahit'i tebrik etti. Bizlerde kendisini tekrardan tebrik ediyoruz. Ayrıca olumlu davranışından dolayı plaket takdim ediyoruz. Umarım herkese örnek olur" şeklinde konuştu. - KOCAELİ