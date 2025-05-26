Kocaeli'de Evin Odasında Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Kocaeli'de Evin Odasında Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evin odasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, polis inceleme başlattı.

Evin odasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evin odasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Bekirdere Mahallesi Kumlu Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple evin odasında yangın çıktı. Durumu fark eden ev sahipleri, yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - Yerel
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