Kocaeli'de Çocuklar Şehre Yön Verdi

Kocaeli'de gerçekleştirilen çocuk şurası ve çalıştayı ile minikler fikirleriyle şehre yön verdi.

Turizm, çevre, tarım, spor, kadın ve aile, akıllı şehirler, engelsiz şehir, gençlik ve su sporları gibi birçok başlıkta şüralar düzenleyen Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA) bu kez "Kocaeli Çocuk Şürası ve Çalıştayı" gerçekleştirdi. Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda çocukların sesi adeta şehre yön verdi. Kocaeli'nin her geçen gün değiştiğini ve geliştiğini belirten KBB Başkanı Tahir Büyükakın, "Bundan 10 sene, 20 sene önceki Kocaeli ile bugünkü Kocaeli aynı değil. Yarın da aynı olmayacak. Kocaeli her yıl yaklaşık 50 bin yeni nüfus alıyor. Bu değişim şehir planlarımızı sürekli gözden geçirmemizi zorunlu kılıyor. Bu çalıştayları yapmak, belirli bir süre geçtikten sonra kontrol etmek, gözden geçirip yeniden tedbirler almak lazım. Bu çalıştayda sizler için ne yapmamız gerektiğini söyleyin. Biz de sizlerin hayalini gerçekleştirmek için adım atalım, düşünelim. Bazen bizler bildiklerimizden ötürü hayal edemeyebiliriz. Bizim şehirleri yönetirken kısıtlanmamış zihinlere ihtiyacımız var. Aslında bizim sizlerin aklınıza ihtiyacımız var. Bunu ancak siz başarabilirsiniz. Kocaeli'yi siz daha güzel bir yer haline getirebilirsiniz." dedi.

Programda proje danışmanı Hakan Hekimhanlı, çalıştayın teknik ve mevcut durum sunumunu yaparken, eğitimci ve yazar Doç. Dr. Saniy Ebencik Kangal, çocukların doğayla bağının önemine dikkat çekti. Kangal, "Çocukların doğa ile temasının bilişsel gelişimleri üzerinde olumlu etkileri var. Bugünün şehirli çocukları doğadan uzak büyüyor" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ