Kocaeli'de Balıkçının Duyarlı Davranışı: Oltadan Kurtarılan Martı Yeniden Denize Bırakıldı

Kocaeli'de Balıkçının Duyarlı Davranışı: Oltadan Kurtarılan Martı Yeniden Denize Bırakıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de balık tutmak isteyen bir vatandaş, oltasına takılan martıyı dikkatlice kurtararak özgürlüğüne kavuşturdu. Olay, Dudayev Sahili'nde meydana geldi ve balıkçının duyarlı hareketi çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Kocaeli'de balık tutmak isteyen vatandaşın oltasına balık yerine martı takıldı. Balıkçının özenli müdahalesiyle martı zarar görmeden yeniden özgürlüğüne kavuştu.

Olay, Darıca Dudayev Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık tutmak için sahile gelen vatandaşın oltasına balık yerine martı takıldı. Durumu fark eden amatör balıkçı hemen harekete geçti. Martının zarar görmemesi için dikkatlice müdahale eden balıkçı, hayvanı oltadan kurtardı. Kısa süreli paniğin ardından martının sağlık durumunun iyi olduğu görüldü. Balıkçı, martıyı yeniden denize bıraktı. Olayı gören vatandaşlar balıkçının duyarlı davranışını takdir etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail ordusunda Gazze operasyonu öncesi çatırdama: Motivasyon düşüyor, endişe artıyor

Gazze'yi topyekün işgal etmeye hazırlanan Netanyahu'ya şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir günde 3 kadının öldüğü kentte sır perdesi aralandı

Bir günde 3 kadının öldüğü ilçede sır perdesi aralandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.