Kocaeli'de Balıkçının Duyarlı Davranışı: Oltadan Kurtarılan Martı Yeniden Denize Bırakıldı

Kocaeli'de balık tutmak isteyen vatandaşın oltasına balık yerine martı takıldı. Balıkçının özenli müdahalesiyle martı zarar görmeden yeniden özgürlüğüne kavuştu.

Olay, Darıca Dudayev Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık tutmak için sahile gelen vatandaşın oltasına balık yerine martı takıldı. Durumu fark eden amatör balıkçı hemen harekete geçti. Martının zarar görmemesi için dikkatlice müdahale eden balıkçı, hayvanı oltadan kurtardı. Kısa süreli paniğin ardından martının sağlık durumunun iyi olduğu görüldü. Balıkçı, martıyı yeniden denize bıraktı. Olayı gören vatandaşlar balıkçının duyarlı davranışını takdir etti. - KOCAELİ