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Kocaeli'de 50 yıllık hayal test sürüşünde

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Kocaeli'nin 50 yıllık hayali olan Kartepe Teleferik Projesi'nde test sürüşleri başladı. Proje, vatandaşlara İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nü aynı anda izleme imkanı sunacak.

50 yıllık hayal test sürüşünde

KOCAELİ - Vatandaşların İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nü aynı anda izleyerek Samanlı Dağlarında yolculuğa çıkaracak Kocaeli'nin 50 yıllık hayali teleferik projesinde test sürüşü yapılıyor. Sosyal medya hesabından "Hayal değil gerçek" notuyla test sürüşünü başladığını duyuran Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kartepe Teleferik Projemizde test sürüşleri ve devreye alma işlemleri tüm hızıyla sürüyor" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kenti turizm sektöründe bir üst seviyeye taşıyacak Kartepe Teleferik Projesinde artık sona gelindi. Kocaeli'nin 50 yıllık rüyası olan Kartepe Teleferik Projesinde test sürüşü aşamasına geçildi. Vatandaşların İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nü aynı anda izleyerek Samanlı Dağlarında yolculuğa çıkaracak projenin kısa sürede hizmete alınması bekleniyor. Sosyal medya hesabından "Hayal değil gerçek" notuyla test sürüşünü başladığını duyuran Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kartepe Teleferik Projemizde test sürüşleri ve devreye alma işlemleri tüm hızıyla sürüyor" dedi.

Türkiye'nin en çevreci teleferik projesi

Kartepe Teleferiğinde yükseklikleri 32 ila 45 metre arasında değişen 16 direk kullanıldı. Bu yönüyle Türkiye'de en yüksek direklere sahip teleferik hattı olma özelliğini taşıyor. Türkiye'deki diğer teleferik projelerinin aksine Kartepe Teleferiğinde 10'ar kişilik 73 kabin, Derbent ile Kuzuyayla arasında 14 dakika sürecek yolculuk boyunca ağaçların arasından değil üzerinden geçecek, bu yönüyle de Türkiye'nin en çevreci teleferik projesi olarak anılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sapanca Gölü Türkiye Kocaeli Haberler

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