Kocaeli'de 40 umre yolcusu kutsal topraklara uğurlandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla 40 umre yolcusu düzenlenen bir törenle kutsal topraklara uğurlandı. Törende, umre adayları yakınlarından helallik alarak manevi duygularla yolculuğa çıktı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 40 umre yolcusu düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde, Körfez Müftülüğü'nün organizasyonuyla gerçekleştirilen hac ve umre programı Çamlıtepe Mahallesi'ndeki Çamlıtepe Camisi bahçesinde düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda umre adayları, yolculuk öncesinde yakınlarından ve cemaatten helallik aldı.

Törende konuşan cami imamı Aziz Barış, kutsal toprakların manevi önemine dikkat çekerek, "Bu güzel topraklara gidenler büyük bir kazanç elde ediyor. Belki de bir daha herkese nasip olmayacak bir yolculuk. Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) ve ashabının izlerini taşıyan bu mübarek toprakları görmek büyük mutluluk. Bugün cemaatimizden böyle bir grubun yola çıkması bizleri sevindirdi. Bu imkanı sunan Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve Körfez Müftülüğümüze teşekkür ediyorum. Tüm umre yolcularımıza hayırlı, bereketli yolculuk diliyor, maneviyat dolu duygularla sağlıkla dönmelerini Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Yapılan duaların ardından 40 kişilik kafile kutsal topraklara uğurlandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title