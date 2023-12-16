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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yerli Malı Haftası'na Öğrencileri Ağırladı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Kültür Müzesinde Yerli Malı Haftası çerçevesinde 200 öğrenciyi ağırlayarak her çocuğun geleceğe iz bırakması için kilim dokumasını sağladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Kültür Müzesinde Yerli Malı Haftası çerçevesinde 200 öğrenciyi ağırlayarak her çocuğun geleceğe iz bırakması için kilim dokumasını sağladı.

Kocaeli Yerel Kültür Müzesi, her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye genelinde kutlanan Yerli Malı Haftası'na ev sahipliği yaparak yerel kültürün önemini vurgulayan etkinliğe imza attı. Müze, ilköğretim okullarından gelen 200 öğrenciye ev sahipliği yaparak Kocaeli'nin yerel lezzetleri, gelenek ve göreneklerin çeşitliliğini gözler önüne serdi. Kocaeli Yerel Kültür Müzesi'nde gerçekleşen Yerli Malı Haftası etkinliği, ilköğretim okullarından gelen öğrencilerle birlikte renkli ve öğretici bir atmosfer oluşturdu. Ziyaretçilere, Kocaeli'nin zengin yerel lezzetleri mancarlı pide, Kandıra fındıklı lokumu, Eşme ayva cezeryesi, İzmit simidi ve pişmaniye ikram edilerek, hem yerel kültür hem de yerli malı ürünlerle buluşma fırsatı sunuldu. Müze tanıtımıyla başlayan etkinliğin ardından interaktif kilim dokuma alanına geçilerek her çocuğun geleceğe iz bırakması için kilim dokuması sağlandı. Yerli malı ve yerel kültürün önemini belirten bir sunumun ardından, Kocaeli masallarından "Akçaoğlan ve Sihirli Heybesi" adlı masal öğrencilere anlatıldı. Ayrıca, ülke genelinde coğrafi işareti alınan ürünler ve Kocaeli'nin yerel lezzetleri hakkında bilgilendirmeler yapılarak, yerel unsurlara dikkat çekildi - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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