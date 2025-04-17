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Kocaali'de Boş Dairede Yangın: Mahalleli Sokağa Döküldü

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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde boş bir dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı, olay mahalle halkını sokağa döktü. Yangının nedeni araştırılıyor.

Boş dairede çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

SAKARYA - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ağalar Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın dördüncü katında henüz belirlenemeyen nedene yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangın kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Boş olduğu öğrenilen dairede çıkan yangın mahalle halkını sokağa döktü. Maddi hasar meydana geldiği olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEZGİN GENÇ - Yerel
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