Koca çınarlar Diyarbakır türkülerini seslendirdi

Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan kurulan Koca Çınarlar Korosu, Diyarbakır türkülerini seslendirdi.

Yenişehir Belediyesi'nin Kooperatifler Mahallesi'nde bulunan İkinci Bahar Millet Kıraathanesi'nde düzenlenen Koca Çınarlar Korosu konserine Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Temel, Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili Yasemin Ensari ve çok sayıda 65 yaş ve üstü vatandaş katıldı. Koca Çınarlar Korosu'nun yaşlı vatandaşların hayata bakışını değiştirdiğini belirten Beşikci, koronun seslendirdiği Diyarbakır türkülerini keyifle dinlediklerini belirtti. Yenişehir Belediyesi olarak 65 yaş ve üstü vatandaşların sosyalleşebilmeleri, hayatın içinde yer alabilmeleri ve hayatlarını kolaylaştırabilmek amacıyla iki tane İkinci Bahar Millet Kıraathanesi açtıklarını dile getiren Beşikci, "Bu kurumlarımız ile asıl amacımız büyüklerimizin dualarını alabilmektir. Bizler için çok kıymetli olan büyüklerimizle uzun bir aradan sonra bir araya geldik. Kıymetli büyüklerimizden oluşan Koca Çınarlar Koromuzun seslendirdiği Diyarbakır türkülerini keyifle dinledik. Koca Çınarlar Koromuz yaşlı vatandaşımızın hayata bakışını değiştirdi. Bizler Diyarbakır'ımız, yaşlılarımız ve evlatlarımız için tüm imkanlarımızı harcamaya devam edeceğiz. En iyisini yapmak için hizmetlerde bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

Beşikci, Koca Çınarlar Korosu'nun seslendirdiği türkülerin ardından vatandaşlarla istişarelerde bulundu. - DİYARBAKIR