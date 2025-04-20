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Koah ve Lenfoma Teşhisiyle Tahliye Edilen Ahmet Tekin Baykal, Tedavi Sürecine Devam Edecek

Koah ve Lenfoma Teşhisiyle Tahliye Edilen Ahmet Tekin Baykal, Tedavi Sürecine Devam Edecek
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Anafor Operasyonu kapsamında tutuklanan Ahmet Tekin Baykal, sağlık sorunları nedeniyle 3 aylık tahliye kararı aldı. 17 yıllık tutukluluğu süresince cezaevinde sağlık problemleri yaşayan Baykal, tedavi sürecinin cezaevi dışında devam edeceğini açıkladı.

İzmir merkezli Anafor Operasyonu kapsamında 2008 yılında tutuklanan Ahmet Tekin Baykal, ileri evre KOAH ve lenfoma teşhisi konulmasının ardından sağlık sorunları gerekçesiyle 3 aylık süreyle tahliye edildi.

Cezaevi şartlarında tedavisinin sürdürülemeyeceği sağlık raporlarıyla belgelenen Baykal'ın, tedavi süreci cezaevi dışında devam edecek. Uzun yıllar süren tutukluluk süreci ve son gelişmelere ilişkin olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Baykal, sürece katkıda bulunanlara teşekkür etti.

"Türk Devleti'nin adaletini ve şefkatini bir arada gördüm"

Baykal açıklamasında, "Değerli dostlarım; 17 yıldır aralıksız tutukluluğum esnasında, cezaevinde baş gösteren bir takım rahatsızlıklarım olmuştur. Ancak son zamanlarda aniden gelişen lenfoma ve ağır KOAH teşhisleri sebebiyle cezaevi şartlarında kalmam mümkün olmamış, uzun süreli hastane tedavi sürecimiz başlamıştır. Bu süreç doğrultusunda Türk devletinin feraseti ve adalet terazisinin hakkaniyetiyle, tedavimin daha uygun şartlarda sürdürülebilmesi adına tarafıma 3 aylık tehir, devletimizin kudretli ve merhametli eliyle, açık bir kararlılıkla verilmiştir" dedi.

Baykal, bu sürecin yalnızca bir sağlık meselesi değil, aynı zamanda devletin vatandaşını her şartta gözeten yapısının bir yansıması olduğunu belirterek, "Bu imkan, Türk Devleti'nin büyüklüğünün, insanına olan bağlılığının ve adaletiyle birlikte şefkatini bir arada taşıyan yapısının açık bir göstergesidir" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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