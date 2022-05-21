KMÜ'de Hemşireler Haftası kutlandı - Haberler

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından ' Hemşireler Haftası' çerçevesinde kutlama programı düzenlendi.

Programın açış konuşmasını Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Şahin yaptı. Öğrencilerin Hemşireler Haftası'nı kutlayarak sözlerine başlayan Prof. Dr. Şahin, "2009 yılından bu yana hemşirelik bölümü olan bir kurumda eğitim görmektesiniz. Bu yönden sizleri şanslı görüyorum. Hangi işi, hangi hizmeti veya mesleği yapıyorsanız onun heyecanını duymalısınız. Çok önemli bir görevi yerine getireceksiniz. Her birinizi tebrik ediyor, görevinizde başarılar diliyorum" dedi. Prof. Dr. Ali Şahin'in, 'Hemşire' şiirini seslendirerek konuşmasını sonlandırmasının ardından mezun buluşması çerçevesinde söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşinin ardından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Hemşire Refika Gözel 'Hemşirelik Hizmetlerinin Yürütülmesi: KMÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği' konulu sunum yaptı. Sunumunda hastanenin faaliyetleri ve teknik özellikleri hakkında bilgiler veren Refika Gözel, hemşirelik mesleğinin büyük bir sabır ve özveri gerektirdiğini hatırlatarak öğrencilere başarılar diledi. KMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 4'üncü sınıf öğrencisi ve aynı zamanda Öğrenci Hemşireler Derneği Karaman Temsilcisi olan Gülsemin Güzel de derneğin faaliyetleri hakkında bilgi vererek, derneğin öğrencilere sunacağı katkılardan bahsetti.

Teşekkür belgesi ve onurluk takdimlerinin ardından program sona erdi. - KARAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel