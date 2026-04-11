Deniz Astsubay Çavuş Aziz Bakıcı son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ocak ayında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Deniz Astsubay Çavuş Aziz Bakıcı, üç aydır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Bakıcı, Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir Foça Batı Görev Grup Komutanlığı bünyesindeki TCG KILIÇ Komutanlığı emrinde motorcu/bakım personeli olarak görev yapan 22 yaşındaki Deniz Astsubay Çavuş Aziz Bakıcı, 12 Ocak akşamı KKTC Gazimağusa'da Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde yaya olarak yolun karşısına geçtiği sırada bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Bakıcı, yapılan ilk müdahalenin ardından Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık üç aydır yoğun bakım servisinde tedavisi süren genç astsubay, 9 Nisan Perşembe günü vefat etti.

Aziz Bakıcı'nın naaşı, ailesinin talebi üzerine memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine getirildi. Yenikent Mahallesi Dağköy mevkiindeki baba ocağında helallik alınmasının ardından Yenikent Mahalle Camii'nde cenaze namazı kılındı. Ünye İlçe Müftüsü Ali Fuat Baycan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından bekar olduğu öğrenilen genç astsubayın naaşı, gözyaşları arasında aile kabristanına defnedildi.

Cenaze törenine Samsun Merkez Komutanı Piyade Albay Önder Özcan, Ünye Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Oğuzhan Sarıkaya, Ünye İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Muharrem Aytekin, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD heyeti müzakere için Pakistan'da

ABD heyeti müzakere için Pakistan'da! İran'dan özel bir istekleri var
ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi

Tarihi müzakere öncesi ABD'den ilk taviz! Masada dengeler değişiyor
İran İslamabad'a böyle gitti! Müzakereler öncesi çarpıcı kare

İslamabad'a böyle gittiler! Müzakereler öncesi mesaj dolu kare
NASA'nın tarihi görevinde 4 astronot Dünya'ya ulaştı

Tarihi görev tamam! Yarım asır sonra bir ilk
Kocaelispor’dan Galatasaray maçı öncesi zehir zemberek açıklama

G.Saray maçı öncesi kazan kaynıyor! Zehir zemberek bir açıklama daha
Sinem Ünsal, yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

İfade veren Uzak Şehir’in yıldızı hakkında karar açıklandı
İki meslek grubuna daha yeşil pasaport yolda

İki meslek grubuna daha yeşil pasaport yolda
NASA'nın tarihi görevinde 4 astronot Dünya'ya ulaştı

Tarihi görev tamam! Yarım asır sonra bir ilk
Zelenski, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 4 ülkenin ismini saydı: Rusya, bu ülkelerin birliğinden korkmalı

Zelenski 4 ülkenin ismini saydı: Rusya, bu birlikten korkmalı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi

47 yıllık bela bitiyor! Erdoğan'dan partisine talimat: Zamanı geldi