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KKTC'de Barış Harekatı'nın 52. yılı coşkuyla kutlandı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde başkent Lefkoşa'da resmigeçit töreni düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde başkent Lefkoşa'da resmigeçit töreni düzenlendi.

KKTC'de Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları devam ediyor. Başkent Lefkoşa'da bulunan Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda kutlamalar kapsamında resmigeçit töreni düzenlendi. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, kurum, kuruluş, dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuk olarak adaya gelen bazı siyasi parti temsilcileri ile Türkiye ve Azerbaycan'dan heyetler de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, tören alanında Türkiye ve KKTC bayrakları eşliğinde alkışlarla karşılandı. İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan tören, Cumhurbaşkanı Erhürman'ın tören birliklerini denetleyip, halkın bayramını kutlamasıyla devam etti. Mesaj teatisinin ardından Yavuz Çıkarma Plajı'ndan sporcu gençler tarafından tören alanına getirilen bayraklar Cumhurbaşkanı Erhürman'a takdim edildi. Konuşmaların ardından tören, daha sonra resmigeçitle devam etti. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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