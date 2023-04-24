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Kızların tekme tokat kavgası kamerada

Yerel Haberler

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde tekme tokat birbirine giren kızların kavgası, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kavga Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İki grup halinde bir araya gelen genç kızlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma başladı.

ESNAF ZOR AYIRDI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, kızlar birbirlerine tekme tokat saldırdı. Çevredeki esnafın araya girmesiyle kızlar güçlükle ayrıldı.Yaşanan kavga ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdoğan Budak - Yerel

Çekerek Yozgat kavga Yerel Haberler

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