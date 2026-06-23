Haberler

Sincap tatilde: Yaralı buldu, iyileştirdi, Kızkalesi'nde gezintiye çıkardı

Sincap tatilde: Yaralı buldu, iyileştirdi, Kızkalesi'nde gezintiye çıkardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin Kızkalesi'ne gelen gençler, yaralı bulup iyileştirdikleri sincabı yanlarında gezdirdi. Sincap, gençlerin omzunda dolaşırken renkli anlar kameraya yansıdı.

Türkiye'nin önemli turizm noktalarından Mersin Kızkalesi'ne gelen gençlerin, yaralı bulup iyileştirdikleri sincabı da yanlarında getirip gezdirmeleri dikkat çekti. O renkli anlar kameraya yansıdı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Ramazan Gül, yaylada arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken yerde sincap yavrularını gördü. Bu sırada yavrulardan birini kedi kaptı, diğerini ise Gül koruma altına aldı. Bacağı kırık hayvanı veterinere götüren Gül, tedavisini yaptırıp bakmaya başladı. Yaklaşık bir aydır baktığı sincap, Gül ve arkadaşlarına da alıştı. Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Kızkalesi'ne gezmeye gelen gençler, hayvanı araçta bırakmadı. Yanlarına aldıkları sincap gençlerin üzerinde tatil gibi bir gezintiye çıktı. Görenler hayvanı severken o anlar görüntülere yansıdı.

Arkadaşlarıyla yaylada yürüyüş esnasında yuvadan düşen sincap bulduklarını belirten Ramazan Gül, "Bir tane daha yavrusu vardı, kedi kaptı onu. Kedi kapınca biz de diğerini kedi yemesin diye aldık. Böyle biraz büyüttük. Şu an zaten bıraksam da bir yere gitmiyor" dedi.

"Doğal ortamına bırakacağız"

Mersin'e gezmeye geldiklerini anlatan Gül, "Gelince de hayvanı arabada bırakmadık. Hayvan sıcaktan bunalmasın diye yanımda gezdiriyorum. Nereye gidersem benimle beraber geliyor, benimle beraber yiyor. Beraber türkü söylüyoruz, eğleniyoruz, keyfimize bakıyoruz. Büyüyünce geri doğal hayatına bırakacağız. Şu anlık yabani hayvanlardan korumak için benim yanımda. Daha bu bir aylık, şuraya bıraksam ölür. Üstümden de başka bir yere inmiyor" ifadelerini kullandı.

Sincabı görenlerin fotoğraf çektirmek istediğine de değinen Gül, genellikle bu hayvanların kırsal alanlarda ortaya çıktığını, birçok kişinin görmemesinin normal olduğunu söyledi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'da terör operasyonu! 209 kişi gözaltına alındı

NATO zirvesi öncesi alarm! Ankara'da çok sayıda kişi yakalandı
İstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu! 64 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne yeni bir operasyonla başladı! 64 kişi gözaltına alındı
Ünvanını söyleyip AVM denetlemeye kalktı, polis fena paketledi

Ünvanını söyleyip AVM denetlemeye kalktı, faturası hayli ağır oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen'e beklenen rekor teklif geldi

Osimhen'e beklenen rekor teklif geldi!
Bebeğini arabada unuttu, hıncını gazetecilerden çıkardı

Bebeğini arabada unutan anneden pes dedirten hareketler
2 dosyada düğüm çözülüyor! Bakan Gürlek 'yeni deliller bulundu' diyerek duyurdu

13 yıllık dosyada düğüm çözülüyor! Bakan Gürlek: yeni deliller bulundu
İşletme sahiplerine kritik uyarı: 1 Temmuz'da başlıyor, cezası 17 milyon lirayı buluyor

Kendi işini yapanlar dikkat! 17 milyon liraya kadar cezası var
Altında beklenmedik senaryo! Yatırımcıyı yıkan tahmin

Altında beklenmedik senaryo! Yatırımcıyı yıkan tahmin
Devasa bloklar Faroz Limanı'na dizildi, görenler Çin Seddi'ne benzetti

Devasa bloklar sahile dizildi, görenler Çin Seddi'ne benzetti
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel: Özgür Özel, Anadolu Birliği Partisi ile görüşmeler yürütüyor

Özel'in yeni adresi belli! Parti binasına posterler asıldı bile